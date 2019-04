Em 2018, houve mais detenções e apreensão de drogas. Relatório Anual de Segurança Interna revela que há 40 mil pessoas constituídas como arguidos em processos.

É uma técnica policial tão icónica que deu nome a uma das mais conceituadas séries norte-americanas das últimas décadas: The Wire. Em Portugal foram usadas no caso Apito Dourado, na operação E-Toupeira, Operação Marquês e dezenas de outros casos mediáticos. Em 2018, a Polícia Judiciária intercetou mais 14.390 comunicações, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), apresentado na semana passada na Assembleia da República.

Os dados mostram que, em 2018 a PJ intercetou menos 87 comunicações no último ano do que em 2017, ano em que foram feitas 14.477 escutas, de acordo com o RASI.

Este relatório sobre segurança no território nacional mostra ainda que houve uma redução na constituição de arguidos, mas um aumento das detenções, comparativamente ao ano de 2017.

O RASI refere que em 2018 foram constituídos 40.846 arguidos em Portugal, mais 344 do que em 2017, enquanto as detenções aumentaram em 4.785, chegando às 51.068 em 2018. Verificou-se também um aumento do número de buscas no último ano, tendo sido feitas 7.596 buscas domiciliárias e 5.541 não domiciliárias, segundo os dados fornecidos pela GNR, PSP, PJ, pelo SEF e pela ASAE.

O relatório mostra ainda que foram apreendidos mais de 36 milhões de euros (€36.452.452)em Portugal no ano de 2018, enquanto em 2017 esse número era de apenas 3.011.415 euros. Isto quer dizer que foi apreendido, em numerário, um valor dez vezes superior no ano passado.

Escolas estão mais seguras

O relatório agora divulgado mostra que as ocorrências dentro das escolas diminuíram consideravelmente (9,1%) no ano letivo 2017/2018, face ao ano anterior. Foram registadas 4.105 ocorrências de natureza criminal em 2017-2018, menos 391 do que no ano letivo anterior.

Maioria das ocorrências dentro e fora de escolas referem-se a ofensas à integridade física (1.521); injúrias e ameaças (701) e furtos (904). Foram ainda registadas, em 2018, duas ameaças de bomba, 55 registos de posse ou uso de arma, 110 por consumo ou posse de estupefacientes e 120 por ofensas sexuais.

Lisboa registou mais de um terço das ocorrências totais em escola foram em Lisboa (2.498).





Jovem de 17 anos detido por tráfico de droga junto a escola da Figueira da Foz Por Correio da Manhã Um jovem de 17 anos foi detido na Figueira da Foz pela alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes junto a uma escola secundária, anunciou esta terça-feira a PSP.





De acordo com o RASI, em 2017-2018 foram desencadeadas pela PSP e GNR 26.732 ações de sensibilização, que envolveram 743 agentes de segurança. Foram abrangidos por estas ações 1.831.815 alunos de 8.479 estabelecimentos de ensino e foram realizadas 493 demonstrações de meios e 200 visitas a instalações das forças de segurança.

O RASI informa ainda que aumentou a quantidade de cocaína, heroína e ecstasy apreendida em 2018. A quantidade de cocaína apreendida mais do que duplicou em 2018, relativamente a 2017.

Também significativo foi o aumento de comprimidos de ecstasy apreendidos pelas autoridades, passando de 16.700 unidades em 2017 para 206.302 unidades em 2018, totalizando um incremento de 1.135,3%.

A quantidade de heroína apreendida registou igualmente um aumento de 83,8%, tendo sido apreendidos 48 quilos em 2017 e 89 no ano passado.

Redução generalizada na criminalidade

Mas o RASI traz referências a muitos outros indicadores sobre a segurança interna. Um desses indicadores é referente à criminalidade em Portugal. Em 2018, as forças de segurança portuguesas receberam 333.223 participações criminais. Verificou-se um aumento da criminalidade geral nos distritos do Porto, Beja e Leiria, embora em números não muito significativos, e uma descida em Lisboa, Coimbra e Braga.

No total, a participação de criminalidade desceu 2,6%, muito em parte porque diminuíram significativamente as ocorrências de crimes de incêndio e fogo posto (36,8%).

Relativamente ais crimes violentos e graves, verificou-se uma diminuição de 8,6%, saldando-se nas 13.981 participações, mas um aumento no número de violações.





Criminalidade violenta e grave diminuiu 42,5% nos últimos dez anos Os crimes violentos e graves diminuíram 42,5% nos últimos dez anos, representando 4,2% de toda a criminalidade participada em 2018, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) a que Lusa teve acesso. O RASI de 2018 vai ser hoje apreciado e votado na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.





Homicídios aumentaram

Os números de homicídios voluntários consumados aumentou 34,1%, num total de 110 casos em 2018, com mais 28 vítimas do que no ano anterior. Mais de metade desses homicídios foram levados a cabo por familiares ou conhecidos da vítima.

Foi o primeiro ano, desde 2014, em que o número de homicídios foi superior ao do ano anterior.

Violência doméstica diminuiu

A violência doméstica contra cônjuge registou, em 2018, uma diminuição de 0,8% com 22.423 casos registados nas forças de segurança em 2018, menos 176 casos. A grande maioria das vítimas de violência doméstica (78,6%) são mulheres, enquanto os denunciados são, na sua maioria (83,5%), homens.

Em mais de metade dos casos, o agressor é cônjuge da vítima.

Do total, 16,7% das situações de violência doméstica são levadas a cabo por um ex-cônjuge. Em 15,1% dos casos, a relação entre vítima e agressor era de progenitor/filho ou enteado.

Seis por cento dos denunciados têm idades entre os 16 e os 24 anos e quanto às vítimas 12,2% têm menos de 16 anos e 9,4% ente entre 16 e 24 anos.

Cerca de dois terços dos inquéritos de crimes de violência doméstica em 2018 foram arquivados.





Detidas 126 pessoas por violência doméstica desde o início do ano Desde o início deste ano foram já detidas 126 pessoas por suspeitas de crimes de violência doméstica. Segundo dados da GNR, PSP e PJ, avançados pelo Público, os números equivalem a mais de duas detenções por dia. Só na quinta-feira, as autoridades portuguesas emitiram quatro comunicados sobre novos casos de violência doméstica.