Mapa: Como evoluiu a criminalidade em todos os municípios portugueses

Veja no mapa a taxa de criminalidade de todos os municípios portugueses e como evoluiu desde 2011 até 2018.

A criminalidade baixou em Portugal no ano passado, de acordo com os dados provisórios divulgados a semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística.

Desceu para 32,4‰ (32,4 crimes por mil habitantes) no ano passado, contra 33,2‰ em 2017, mas acima dos valores de 2016 (32,1‰).

A mesma tendência de descida da criminalidade também se verificou nos municípios portugueses que apresentam as taxas mais elevadas do país: em Lisboa baixou para 75,6‰ e em Albufeira desceu para 76,9‰.

Este município algarvio continua a ser o que apresenta a taxa mais elevada em Portugal, ainda assim bem abaixo dos valores registados há alguns anos (em 2011 superava os 100‰).





Como é percetível no mapa em cima, a região do Algarve destaca-se pelos índices de criminalidade mais elevados, o que se explica com o turismo, que traz à região muitos pessoas que não são habitantes, o que faz disparar o rácio.

O mesmo fenómeno explica também as taxas mais elevadas que se verificam nos municípios de Lisboa e arredores. Mais difícil de explicar são as taxas mais altas que se registam em municípios como Campo Maior, Idanha-a-Nova, Ferreira do Alentejo ou Valença.

