Emergências sem rede: 'Caso haja um ataque às três operadoras, vai morrer muita gente'

Como é que o ataque informático à Vodafone afetou os meios de emergência? "Voltámos para trás duas décadas", relata à SÁBADO Rui Cruz, vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).



A perturbação da rede da Vodafone perturbou o funcionamento normal do INEM, em particular dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). Estas centrais de emergência médica recebem os pedidos de socorro feitos através do 112, e os médicos e técnicos que aqui trabalham fazem o atendimento, triagem e envio de meios de socorro como ambulâncias, viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER), motos e helicópteros de emergência, indica o site do INEM.



"A informação costuma circular através dos computadores das viaturas de emergência médica", explica Rui Cruz. "O CODU envia a informação aos hospitais, mas este envio ficou comprometido pela ausência de dados móveis" devido ao ataque informático. "Então, a comunicação fez-se pelo rádio, pela rede SIRESP, por voz."