Câmara Municipal da Moita alvo de ataque informático

Foram registados ataques semelhantes ao hospital Garcia de Orta, em Almada, ao Jornal Económico e à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) no dia 26 de abril.

22 de abril Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

A Câmara Municipal da Moita, distrito de Setúbal, sofreu ontem "um ataque ransomware" que afetou todo o sistema informático do município, anunciou a autarquia.





Num comunicado divulgado ontem na sua página no Facebook, a autarquia explica que após o ataque registado durante a manhã foram acionados de imediato os meios para averiguar o problema, estando já a trabalhar em conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária.Tendo em conta esta situação, a Câmara Municipal da Moita refere ainda que estará limitada nos serviços a prestar à população estando, contudo, alguns destes a funcionar condicionados à situação existente.Na terça-feira foram registados ataques semelhantes ao hospital Garcia de Orta, em Almada, ao Jornal Económico e à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA).