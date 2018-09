Considerada monumento nacional em 1967 e com 120 metros de comprimento, a ponte situada no concelho de Cuba fazia a ligação de Beja e Faro a Évora.

A plantação de um olival superintensivo está a destruir uma ponte romana que atravessa a ribeira de Odivelas na freguesia de Vila Ruiva, concelho de Cuba, Alentejo. Ao jornal Público, o presidente do município alentejano, João Português, admitiu que as intervenções na estrutura de dois mil anos foram feitas sem o conhecimento da autarquia e "poderão pôr em causa a integridade arquitectónica e patrimonial do imóvel" que é considerado monumento nacional desde 1967.

Os proprietários na área do regadio do Alqueva justificam a danificação destas estruturas de património arqueológico com a movimentação do solo para plantar culturas intensivas. O alerta foi dado por Raul Amaro, presidente da União de Freguesias de Vila Ruiva e Albergaria dos Fusos, que denunciou a realização de obras "sem licença junto à ponte romana".

O olival superintensivo em causa é da responsabilidade da empresa Herdade das Rosas – Sociedade Agro-Pecuária Unipessoal, Lda, que instalou equipamentos para uma rede de rega através de furos em pilares da ponte e realizou ainda transporte através de camiões – algo proibido no local e uma situação que o presidente municipal considera "muito grave".

"Se nos fosse solicitada licença para fazer o que fizeram, seria liminarmente negada", garantiu ao Público João Português, que atribui a culpa destas intervenções ao Ministério da Agricultura pela "mão branda com que, nestes casos, as infracções à lei são tratadas".

A ponte em questão é uma das maiores do país, com 28 arcos, altura superior a cinco metros e cerca de 120 metros de comprimento. Há dois mil anos, era considerada parte integrante do itinerário da antiga via romana que ligava Faro (Ossónoba) e Beja (Pax Iulia) a Évora (Ebora Liberalitas Iulia) e Mérida (Emerita Augusta).

Devido ao episódio, a autarquia aplicou uma contra-ordenação de realização de operações urbanísticas na zona "sem prévio licenciamento" e informou o Ministério Público e a Direcção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAL) do caso. De acordo com João Português, as infracções "poderão consubstanciar crime de dano qualificado contra monumento nacional".

A líder da DRCAL, Ana Paula Amendoeira, refere ao jornal que, no passado dia 7 de Setembro, "técnicos de várias especialidades" do serviço concluíram que a ponte teria sido afectada pela circulação de viaturas pesadas, associadas à execução de projectos agrícolas. A mesma indicou ainda que o trânsito "terá já implicado o derrube de um troço da guarda da ponte".

Além dos problemas referentes ao tráfego, Ana Paula Amendoeira refere ainda que a instalação do sistema de rega foi feita com "atravessamento da ponte por um tubo de rega através de um canal existente na alvenaria da ponte e a movimentação de terras nas laterais da ponte, nas margens e leito da ribeira de Odivelas". Esta provocou a queda de pedras que integram o monumento, podendo ter provocado "afectações arqueológicas" que estão por confirmar.