Descoberta estrutura romana em praia de Espinho

"Trata-se de uma antiga estação arqueológica. Era uma armadilha de pesca em madeira, revestida a vime, da época romana. Como ficou enterrada na areia, foi possível a sua preservação", explicou o arqueólogo Jorge Salvador.

As primeiras análises mostram que a necessária qualidade da água da praia do Pau de Manobra está assegurada, apesar dos blocos de turfa. As amostras foram submetidas a análises laboratoriais por radiocarbono, que relevaram a data da estrutura: trata-se de madeira de carvalho do século II depois de Cristo.



"Fizemos os testes da qualidade da água e os resultados são bons. A bandeira vermelha está hasteada apenas por causa do nevoeiro", esclareceu, ainda ontem, Joaquim Sá, chefe de divisão da câmara.











Partes de um pesqueiro fixo romano, que remonta ao século II d.C, foram encontradas na praia do Pau de Manobra, em Silvalde, Espinho.De acordo com o arqueólogo Jorge Salvador, em declarações ao Correio da Manhã , os restos de madeira fossilizada ficaram expostos após uma "forte erosão".Não é a primeira vez que esta estrutura fora estudada. De acordo com o arqueólogo, ficou determinado em 1989 de que se tratava de um complexo de armadilhas de pesca.