Ainda falta o Tribunal de Contas oficializar a consignação da empreitada, que terá de dar luz verde ao contrato celebrado com o vencedor do concurso público. Recorde-se que a Ponte 25 de Abril vai ser alvo durante dois anos de trabalhos manutenção, orçados em 18 milhões de euros, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP), que lança ainda este mês o concurso público internacional para adjudicação da obra.



Em comunicado lançado em Março, a empresa referiu que "vai lançar uma empreitada de trabalhos de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril", que liga as duas margens do Rio Tejo (Almada e Lisboa), "com um preço base de 18 milhões de euros e prazo de execução de dois anos".