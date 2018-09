Em 1289 pedidos de apoio feitos à CCDRC, 466 foram recusados. Os incêndios de 15 de Outubro de 2017 na região Centro provocaram 49 mortes, além da destruição de mais de 1500 casas.

Mais de um terço dos pedidos de apoio de reconstrução de habitações ardidas nos incêndios do dia 15 de Outubro de 2017 foi recusado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

De acordo com entidade, foram registados 1289 pedidos de apoio inseridos no Programa de Apoio à Recuperação de Habitação Permanente (PARHP). No entanto, 466 destes não tiveram qualquer desenvolvimento do processo, tendo sido recusados – isto representa uma percentagem de 36,2%.

Na passada terça-feira, dia 11 de Setembro, a CCDRC lançou um formulário electrónico para ajudar "a submissão de denúncias sobre factos ou processos que não pareçam transparentes".

As causas apontadas são diversas: desde "famílias que não usavam as habitações de forma permanente, habitações não legais do ponto de vista urbanístico e não passíveis de legalização, titularidade/propriedade das habitações não regularizada ou habitações já estavam devolutas à data do incêndio", relata a CCDRC, citado pelo Jornal de Notícias.

De acordo com o jornal, os concelhos com mais pedidos de apoio recusados foram Pampilhosa da Serra, com 63 casos registados, seguidos de Arganil, com 52, Tondela com 49 e Tábua, com 46. Os pedidos não aceites englobam, no total, um montante próximo dos 20 milhões de euros.

Os incêndios de Outubro de 2017 na região Centro provocaram 49 mortes, para além da destruição total ou parcial de mais de 1500 casas e 500 empresas.



Incidentes não afectam apenas a região Centro



As dificuldades na reconstrução de casas destruídas em incêndios afecta também Pedrógão Grande, que tem sido alvo de investigação devido a alegadas reconstruções irregulares de casas.



Na passada quarta-feira, dia 12 de Setembro, foram realizadas diligências na Câmara Municipal de Pedrógão Grande e na Casa da Cultura, onde funciona o gabinete que trata da reconstrução das casas afectadas pelos incêndios de Junho de 2017.



A 19 de Julho a Procuradoria-Geral da República (PGR) já tinha anunciado a abertura de um inquérito para investigar os alegados esquemas na reconstrução das casas.



Valdemar Alves, presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, afirmou no dia 12 de Setembro que as buscas foram da sua iniciativa da própria autarquia, e que recebeu os elementos da PJ "a fim de serem municiados de todos os documentos julgado necessários para o apurasse total dos factos".