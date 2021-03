Negrão procura "votos à esquerda e à direita" em Setúbal

Candidato do PSD rejeitou coligação com o CDS. Distrital do PSD não contesta e CDS não comenta. Mas há entre centristas e sociais-democratas quem duvide da estratégia. "Mais vale ter 2% ou 3% de votos na mão do que a voar", diz uma fonte social-democrata.