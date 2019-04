Segundo a PJ, a detenção ocorreu durante o controlo que regularmente é feito aos passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de droga em Portugal e em outros países europeus através do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



A PJ refere que foi apreendida à mulher "elevada quantidade de cocaína" que transportou desde um país da América do Sul para Lisboa e "meticulosamente dissimulada em embalagens de papel de fax".



A Polícia Judiciária precisa que caso a cocaína chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 42.000 doses individuais.



A arguida, de 40 anos de idade, ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.



A Polícia Judiciária indica ainda que a investigação vai continuar.

