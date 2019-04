O suspeito obrigava a criança à prática de atos sexuais de relevo "há alguns anos", indicou a Polícia Judiciária em comunicado.

A Polícia Judiciária deteve em Vila Nova de Gaia um homem de 20 anos indiciado por vários "atos sexuais de relevo" com uma criança atualmente com nove anos de idade, informou hoje a Diretoria do Norte daquela autoridade.



O suspeito obrigava a criança à prática de atos sexuais de relevo "há alguns anos", segundo comunicado policial.



A PJ acrescenta que a detenção do alegado pedófilo foi consumada "na sequência de denúncia por parte da mãe da menor".



O detido, de 20 anos de idade, sem profissão, vai ainda ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.