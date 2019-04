O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) quer, nos próximos 14 meses, proibir os sacos de plástico ultraleves utilizados nos estabelecimentos comerciais para o pão, fruta e legumes. No projeto de lei, que deu entrada no Parlamento a 1 de abril, o partido refere ainda o objetivo de proibir a venda desses produtos acondicionados em cuvetes descartáveis que contenham plástico ou poliestireno expandido (esferovite).

A proposta do PEV junta-se a outras iniciativas do partido que se encontram em discussão há mais de um ano – como é exemplo a proibição de loiça descartável. Sublinhando que a utilização de plástico em embalagens corresponde a cerca de 40%, o PEV afirma que o plástico se tornou "um problema ambiental muito sério, contaminando, designadamente, os nossos mares, com repercussões graves para a fauna marinha". "Na União Europeia produz-se cerca de 58 milhões de toneladas de plástico, sendo que Portugal apresenta uma média de 31 kg por pessoa, o que corresponde a um valor superior à média europeia", refere o partido.

Assim, até junho de 2020 o PEV quer dar alternativas aos consumidores em estabelecimentos comerciais na secção de frutas e legumes, "onde são disponibilizados sacos ultraleves como embalagem primária de produtos vendidos a granel", propondo que estes estabelecimentos fiquem impedidos de disponibilizar sacos de plástico ultraleves e "de vender frutas e legumes acondicionados em cuvetes descartáveis que contenham plástico ou em esferovite".