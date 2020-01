A Polícia Judiciária deteve cinco suspeitos de matar o jovem cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues. As detenções foram confirmadas através de um comunicado da PJ.





"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, após diligências de investigação que vem realizando desde o conhecimento da morte, no dia 31 de dezembro de 2019, do jovem estudante Luís Giovani Rodrigues, procedeu - no dia de ontem - a buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos que determinaram a morte daquele jovem", lê-se na nota.

"Na sequência desta ação operacional, envolvendo investigadores e peritos da Polícia Judiciária, foram detidos cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, tendo sido apreendidos elementos probatórios relevantes. A investigação tem vindo a ser conduzida em estreita articulação com o Ministério Publico de Bragança, titular do Inquérito. Os detidos vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas", indica.



O funeral de Luís Giovani Rodrigues está marcado para este sábado, dia 18 de janeiro, em Mosteiros.



Joaquim Rodrigues, o pai do jovem, descreveu a morte do filho como um ato de terror. "Infelizmente, o meu Giovani morreu e não voltará nunca mais mas não pode acontecer isto com mais ninguém. Aqui, ou em qualquer outro lugar, tem que se viver com base no civismo, na amizade e na concórdia, e não com actos como este, que são bárbaros, no meu modo de ver. O Giovani e os outros rapazinhos nem têm 50 quilos, não mereciam aquilo. Isto, no meu ver, é um acto de terrorismo. Como é possível andar com um taco de basebol na mão para bater na cabeça de alguém? Isto é terror a mais, estou chocado e quero que a justiça seja feita", afirmou, citado pelo jornal Nordeste.