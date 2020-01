jovem cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues , a Polícia Judiciária (PJ) garantiu que, ao contrário de "algumas notícias veículas sem consistência", a situação teve como base "motivos fúteis", ou seja, "uma desavença que aconteceu no interior do espaço lúdico e que se desenvolveu no exterior."

O diretor da PJ agradeceu o apoio da Polícia de Segurança Pública no caso e afirmou ainda que "Bragança é uma terra de abertura e acolhimento". Os cinco suspeitos vão ser presentes a juiz de instrução esta tarde para aplicação das medidas de coação, respondendo por um crime de homicídio qualificado e três de homicídio na forma tentada.Segundo informação foi avançada pelo Correio da Manhã , a Polícia Judiciária apreendeu uma soqueira e marretas durante as buscas domiciliárias realizadas. O funeral de Luís Giovani Rodrigues está marcado para este sábado, dia 18 de janeiro, em Mosteiros.Joaquim Rodrigues, o pai do jovem, descreveu a morte do filho como um ato de terror. "Infelizmente, o meu Giovani morreu e não voltará nunca mais mas não pode acontecer isto com mais ninguém. Aqui, ou em qualquer outro lugar, tem que se viver com base no civismo, na amizade e na concórdia, e não com actos como este, que são bárbaros, no meu modo de ver. O Giovani e os outros rapazinhos nem têm 50 quilos, não mereciam aquilo. Isto, no meu ver, é um acto de terrorismo. Como é possível andar com um taco de basebol na mão para bater na cabeça de alguém? Isto é terror a mais, estou chocado e quero que a justiça seja feita", afirmou, citado pelo jornal Nordeste.