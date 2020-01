Governo vai negociar com sindicatos aumentos que vão além dos 0,3%

O Governo chamou esta sexta-feira os sindicatos da Função Pública para negociar aumentos salariais que vão além dos 0,3%, anunciou esta sexta-feira Alexandra Leitão, no Parlamento.

"Estamos neste momento a convocar os sindicatos para uma nova ronda negocial cujo primeiro ponto é exatamente aumentos salariais. E aí em primeira mão diremos aos sindicatos o que vai ser acrescentado aos 0,3%", referiu a ministra da Modernização e da Administração Pública.

O objetivo será "acrescentar" aos 0,3% de valorização geral "outros aumentos que serão em sede própria, com os sindicatos, negociados com eles", acrescentou Alexandra Leitão.



Em dezembro, quando apresentou aos sindicatos a proposta de atualizações transversais de 0,3%, o Governo chegou a dar o processo como encerrado. Entretanto, o PS anunciou que a proposta pode ser melhorada. Tanto os sindicatos da Função Pública da CGTP como os da UGT anunciaram uma greve do Estado para o próximo dia 31.



O anúncio foi feito em resposta à primeira pergunta sobre o assunto que foi colocada à ministra no âmbito das audições na especialidade sobre o orçamento do Estado. Alexandra Leitão não revelou a proposta, mas está a ser questionada sobre a margem que terá pelos deputados, uma vez que a audição ainda decorre.