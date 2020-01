PJ apreendeu soqueira e marretas durante investigação à morte de jovem em Bragança

uma soqueira e marretas durante as buscas domiciliárias realizadas no âmbito da investigação à morte de Giovani Rodrigues em Braçangça. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã

A Polícia Judiciária apreendeu As autoridades anunciaram, esta sexta-feira, terem detido cinco homens suspeitos de estarem envolvidos no homicídio do estudante. As detenções acontecem quase um mês depois dos factos ocorridos na madrugada de 21 de dezembro, em Bragança, em que uma desavença num bar terá estado na origem da agressão.