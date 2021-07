PJ apreende €24 milhões provenientes de offshores depois de buscas

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 24 milhões de euros depois de uma operação de buscas por suspeitas de crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada. Em comunicado, a PJ adianta que "em investigação está a transferência de quantias avultadas, depositadas em bancos estrangeiros, para contas de sociedades off-shore, em bancos nacionais, havendo suspeitas sobre a proveniência dessas quantias". Foram constituídos seis arguidos.







Nessas contas, foram encontrados "cerca de 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de euros) e encontram-se apreendidos à ordem do Inquérito, por determinação das autoridades judiciárias", adianta a PJ. "Foi ainda apreendida diversa documentação, bem como foram constituídos seis arguidos. A investigação prossegue no sentido de determinar, com rigor, todas as condutas criminosas e o respetivo alcance."As buscas foram levadas a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, através de cinco mandados. O inquérito está a cargo da Direção Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).