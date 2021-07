Bancários unidos contra 2.500 despedimentos. 'É uma estimativa por baixo'

Trabalhadores ligados a sete sindicatos do setor bancário juntam-se hoje, a partir das 16h30, em frente à Assembleia da República. Pedem a suspensão imediata dos programas de redução de funcionários, substituição das rescisões por reformas antecipadas e denunciam as ameaças e as pressões que têm sofrido nos últimos meses. O protesto surge no momento em que estão em curso reduções de pessoal nos bancos BCP, Santander e Montepio que podem chegar a 2.500 pessoas. "É o princípio de uma jornada de luta que os bancários vão iniciar pelo país", garante Mário Mourão, presidente da direção do SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal. Isabel Camarinha, líder da CGTP-IN também não tem dúvidas: "É uma situação absolutamente insustentável."



A manifestação desta tarde resulta de uma união inédita entre sete sindicatos do setor bancário e surge depois de uma tomada de posição conjunta, divulgada no início de julho. À altura, os sindicatos divulgaram um comunicado conjunto onde pediam a "suspensão imediata dos programas de redução de trabalhadores", "a substituição das rescisões por mútuo acordo por reformas antecipadas e uma especial consideração nas situações de vulnerabilidade social". Outra ideia lançada no documento foi a de serem "consideradas todas as hipóteses de reconversão profissional, pois os trabalhadores bancários sempre mostraram total capacidade de adaptação num dos sectores bancários mais avançados da Europa", além de ser alertar para o facto de existir "pressão nos trabalhadores, para tomarem uma decisão num curto espaço de tempo".?



Mário Mourão, presidente da direção do SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, é um dos bancários que hoje estará presente em São Bento: "A manifestação é no sentido da repulsa que os bancários neste momento demonstram em relação às atitudes a que estão sujeitos no setor, como que forçados a aceitar as rescisões, entre aspas, por mútuo acordo, e à pressão que é feita no sentido de incutir medo nos trabalhadores. É contra tudo isto que as estruturas dos bancários hoje se vão manifestar", explica à SÁBADO.