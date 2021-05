BES: PSD põe na berlinda deputado do… PSD

Na audição a Gama Leão, um dos maiores devedores do BES, o social-democrata Hugo Carneiro questionou o empresário sobre uma offshore em que terá estado também o deputado do PSD João Moura.

Já não é a primeira vez que o nome de João Moura surge associado à offshore Lego Mix, com sede em Malta. A sua ligação ao paraíso fiscal foi revelada pelos Malta Files, em 2017. Mas o tema volta agora à berlinda, desta vez pela mão do deputado social-democrata Hugo Carneiro, durante a audição a João Gama Leão, na comissão parlamentar de inquérito sobre as perdas do Novo Banco.

Hugo Carneiro procurava saber qual a ligação de Gama Leão – um dos maiores devedores do BES – a sociedades sediadas em paraísos fiscais, quando o questionou sobre a Lego Mix e os seus sócios, um dos quais o deputado e líder da distrital do PSD de Santarém, João Moura.

O empresário que, através do grupo Prebuild, ficou a dever mais de 300 milhões de euros ao banco, tinha acabado de afirmar de forma "perentória" que não detém nem deteve no passado quaisquer capitais em offshores.