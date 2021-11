Pinto da Costa, o presidente que soube ouvir a mãe

No início de 1982, Jorge Nuno Pinto da Costa estava pressionado para concorrer à presidência do FC Porto quando soube que o seu amigo José Maria Pedroto, na altura no Vitória de Guimarães, se reunira com o presidente do Benfica, Fernando Martins, com o intuito de ir treinar a equipa das águias. "Esse episódio teve grande influência para eu aceitar ser candidato", lembraria mais tarde.



Também fundamental foi a conversa que teve com a mãe, Maria Elisa, herdeira de uma importante família burguesa e que quando ele tinha 20 anos fez força para que fosse estudar Direito para Coimbra (mas sem sucesso, porque "já ganhava mais do que os professores" no Banco Português do Atlântico). "A minha mãe disse-me: ‘Se o FC Porto precisa de ti, deves aceitar. É o teu destino", contou Pinto da Costa.



E era mesmo o seu destino. Foi eleito presidente a 17 de abril de 1982, e nestes quase 40 anos transformou o FC Porto num clube ganhador, no futebol mas também noutras modalidades – em abril de 1999, foi com ele que os dragões puseram fim a 31 anos de jejum no campeonato nacional de andebol. No total, de todas as modalidades, são já mais de 1.200 títulos.