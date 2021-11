Fernando Gomes, o portista que se perdeu em Lisboa

Administrador da SAD do FC Porto desde 2014, teve uma longa carreira na política. Gere as finanças da SAD do clube.

Fernando Manuel dos Santos Gomes tem 75 anos e atualmente é administrador da SAD do FC Porto, cargo que assumiu em 2014. Veio substituir o antigo administrador, Angelino Ferreira.



O ex-autarca foi deputado da Assembleia da República até 2005, altura em que foi nomeado como administrador executivo da Galp. Ficaria responsável pelos pelouros da Galp Power, assim como pela exploração de petróleo em África e no Brasil. Foi-lhe também atribuída a tutela da Soturis que detêm a gerência do património imobiliário da Galp.



Em 2010, enquanto ainda estava na empresa, ofereceu-se para testemunhar no processo Face Oculta, por António Paulo Costa [único arguido que pertencia ao quadro superior da Galp, até ter sido suspenso de funções em 2009]. Mais tarde, o gestor viria a ser condenado por crime de corrupção ativa no setor privado e crime de tráfico de influência. Em 2012, abandonou a administração da Galp e deixou de fazer parte da comissão.