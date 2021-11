Pedro Pinho, um empresário que não gosta de aparecer

Discreto, gosta de manobrar na sombra – não dá entrevistas e são raras as fotografias. O empresário, que tem uma grande ligação ao FC Porto e foi sócio do filho de Pinto da Costa, está acusado pelo Ministério Público por ter agredido um repórter de imagem da TVI.

Até ao dia 26 de abril de 2021, pouca gente, mesmo os mais atentos ao mundo do futebol, fazia ideia da existência de Pedro Pinho. Nesse dia, o empresário, a quem Pinto da Costa se referiu como "portista e sócio do FC Porto" – e que é apontado como muito próximo do presidente dos dragões – foi protagonista de um lamentável episódio, ao agredir um repórter da TVI nas imediações do estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no final de um encontro entre os minhotos e os portistas (que terminou empatado).

Isso mesmo foi agora confirmado pelo Ministério Público, que na última quinta-feira, dia 18, deu conta do avançar do processo. Assim, a Procuradoria Geral da República revelou, na sua página oficial, que o arguido, representante de jogadores, está acusado dos crimes de ofensa à integridade física qualificada, atentado à liberdade de informação e também dano com violência.

Segundo o MP, a vítima foi abordada pelo arguido que, "com o intuito de que parasse de filmar, lhe desferiu um pontapé no abdómen e, simultaneamente, no material de imagem com que filmava", acrescentando que Pedro Pinho "desferiu um segundo pontapé na vítima e no referido material, encostou o operador de câmara a um gradeamento e segurou-o pelo pescoço, tentando retirar-lhe a câmara".