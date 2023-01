Pedro Nuno Santos: 'Foi um prazer. Agora dêem-me descanso'

Pedro Nuno Santos esteve presente na tomada de posse dos novos ministros das Infraestruturas e da Habitação e dos seis secretários de Estado.





Aos jornalistas, o ex-ministro deixou poucas palavras. Considerou que "foram sete anos, bons sete anos" e frisou estar disponível para todos os esclarecimentos relacionados com a indemnização que a TAP pagou a Alexandra Reis, e que levou à sua saída do Governo. "Foi um prazer. Dêem-me descanso", concluiu.O Presidente da República esteve presente na tomada de posse, marcada pela saída inesperada do Governo de Rui Martinho, secretário de Estado da Agricultura, por motivos de saúde.Os novos governantes tomaram posse numa breve cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa, que começou às 18:06 com a chegada à sala dos embaixadores do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do primeiro-ministro, António Costa.Terminou pouco depois, pelas 18:11, tendo estado presentes o ex-ministro Pedro Nuno Santos, o ex-secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho, e membros do atual executivo como os ministros do Ambiente, Duarte Cordeiro, Finanças, Fernando Medina, e Agricultura, Maria do Céu Antunes.Marcelo Rebelo de Sousa despediu-se de Pedro Nuno Santos com um aperto de mão prolongada, enquanto António Costa deu ao seu ex-ministro das Infraestruturas um abraço caloroso.Com Lusa