Ana Santos lamenta não ter o presidente à sua porta: "a apoiar-me nos meus medos, nas minhas dificuldades e pelo racismo que sofro por ser Polícia".

A crispação entre agentes da PSP e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, parece estar para durar. Depois da visita do chefe de Estado ao Bairro da Jamaica, o presidente de um sindicato policial veio lamentar que Marcelo se tenha posto do lado dos alegados agressores. O Presidente respondeu: "Quando ando pela rua e contacto com os portugueses não peço o cadastro criminal, nem o cadastro fiscal, nem o cadastro moral para falar ou tirar selfies". A agente Ana Santos não gostou da declaração do presidente e decidiu ela mesma dar o seu testemunho.



Numa publicação feita na sua página privada de Facebook, a agente Ana Santos partilha uma selfie que tirou dentro dum carro, fardada. Alega que saiu de casa de manhã, depois de deixar as "filhas ao cuidado de alguém" e "com a incerteza se voltaria para as abraçar" e que não tinha lá o Presidente da República para tirar uma selfie com ela, dando eco às declarações do presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, que declarou que Marcelo era "um PR de quase todos os portugueses".



Ana Santos afirma ainda que não se sente apoiada pelo Presidente, apesar desta agente ser responsável por "garantir a segurança interna, defender a legalidade democrática e principalmente garantir os direitos de todos os cidadãos".



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou, ao final da manhã desta segunda-feira, o bairro Jamaica, no Seixal, sem anúncio prévio, e aceitou o convite para estar presente na próxima festa da associação de moradores. Esta visita, que não constava da agenda do chefe de Estado transmitida à comunicação social, foi divulgada posteriormente, através de uma nota na página da Presidência da República.



No dia seguinte, Paulo Rodrigues fez uma publicação onde afirmava que o presidente tinha descriminado os polícias ao ir visitar os alegados infratores e não aqueles que têm, por missão, o dever de fazer cumprir a ordem. "Sinto-me descriminado... Já pedi ao Presidente da República reunião, já pedi que interviesse para resolver questões da Polícia, já o convidei várias vezes, publicamente, para aparecer um dia, sem avisar, e junto com uma patrulha, fazer um turno de serviço e ir resolver ocorrências, ele nunca aceitou. Mas foi ao bairro da Jamaica!", começa por escrever o presidente da ASPP/PSP numa publicação no Facebook, defendendo que "se a ideia de [Marcelo] era ver edificações degradadas, podia ter ido à Calçada da Ajuda em Lisboa ou à Bela Vista do Porto, que em matéria de instalações vergonhosas ganham à Jamaica".





O chefe de Estado não gostou das acusações e justificou o porquê de ter ido àquele bairro e ter tirado fotografias com membros da família que terão, alegadamente, agredido os agentes e que imagens divulgadas na Internet mostram a ser agredidos: "Quando ando pela rua e contacto com os portugueses não peço o cadastro criminal, nem o cadastro fiscal, nem o cadastro moral para falar ou tirar selfies".



Para Marcelo, o conflito que ocorreu no bairro do Seixal não se tratou de uma "guerra de um bairro negro contra uma polícia branca ou uma polícia branca contra um bairro negro" e que se deve evitar um "comportamento que crie um empolamento artificial da sociedade portuguesa, de um conflito de raças, que seria uma porta aberta à xenofobia e ao radicalismo que deu o resultado que deu noutros países".