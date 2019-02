Crianças cujas mães morreram às mãos dos pais e que viram os progenitores serem condenados a pena de prisão recebem, por norma, indemnização máxima.

A Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes (CPVC) recebveu 18 pedidos de adiantamento de indemnização de filhos de vítimas de crimes de homício, em 2017. Todos os pedidos eram para menores de idade e a grand emaioria orfãos de violência doméstica. Todos os pedidos foram concedidos.



Entre os 18 casos, 11 eram de crianças com menos de 14 anos e sete de crianças entre os 15 e os 17. Todos viram o pai matar a mãe e ser preso pelo crime. Grande parte destes menores encontram-se "numa situação de extrema fragilidade pois, na maioria dos casos, depois de terem visto a mãe perder a vida, por ter sido assassinada pelo companheiro, viram ainda o pai ou padrasto ser detido e, muitas vezes, condenado a uma pesada pena de prisão", revela o relatório da CPVP, citado pelo Jornal de Notícias.



Segundo o presidente daquela comissão, Carlos Anjos, nos casos de órfãos por violência doméstica, é dado ao menor a indemnização máxima prevista por lei: 34.680 euros. No total dos processos (42), foram concedidas 52 indemnizações. O número de imneziações é superior ao de processos já que, em alguns casos, são apoiadas mais do que uma vítima.



Só 15% dos casos de violência doméstica vão a tribunal



O Ministério Público só produziu acusações em 15% dos casos de violência doméstica, durante 2017. O que significa que 85% dos casos não chegou sequer aos tribunais. A violência doméstica já causou a morte de nove mulheres, neste início de ano. Morreu também uma criança, alegadamente, às mãos do pai.