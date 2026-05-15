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Portugal

PCP propõe comissão de inquérito sobre uso norte-americano da Base das Lajes

Lusa 13:59
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Bancada comunista propõe que este inquérito parlamentar dure 90 dias e se debruce sobre a "decisão do Governo português de se envolver na agressão militar dos EUA e Israel ao Irão, com as suas consequências".

O PCP propôs esta sexta-feira a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o envolvimento português no ataque norte-americano e israelita ao Irão com foco no uso das Base das Lajes pelos Estados Unidos.

Paula Santos, líder parlamentar do PCP
Paula Santos, líder parlamentar do PCP TIAGO PETINGA

A proposta foi anunciada pela líder parlamentar do PCP, Paula Santos, na intervenção de encerramento do debate desta manhã em plenário, agendado pelos comunistas, sobre "Portugal, a soberania nacional, a resposta à crise e a defesa da paz" .

Na sua intervenção, Paula Santos afirmou que "há agradecimentos que são autênticas provas do crime", numa referência às palavras do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que elogiou Portugal por aceitar o pedido dos Estados Unidos para utilizar a Base das Lajes no conflito com o Irão.

"Bem pode vir aqui desmentir, só falta dizer que a base das Lajes não fica em Portugal, mas esta confissão deita por terra toda a narrativa do Governo. Tudo isto só vem dar razão ao PCP quando coloca a necessidade de se apurar de facto o que se passou. Não nos venham entreter com histórias da carochinha", lamentou a líder da bancada comunista, depois de referir que a justificação dada pelo Governo "não colhe".

Na proposta, que foi submetida hoje e a que a Lusa teve acesso, a bancada comunista propõe que este inquérito parlamentar dure 90 dias e se debruce sobre a "decisão do Governo português de se envolver na agressão militar dos EUA e Israel ao Irão, com as suas consequências".

O partido considera "indispensável apurar com rigor as responsabilidades políticas e jurídicas do Governo português pela decisão de autorizar a utilização da Base das Lajes, bem como pelas consequências decorrentes de tal decisão", definindo com primeiro objetivo apurar os fundamentos utilizados pela administração norte-americana para utilizar a base nos Açores.

O PCP quer também perceber que "indicações foram dadas pela administração norte-americana quanto aos fins a que se destinavam as operações militares a realizar pelas suas Forças Armadas em território nacional" e como foi feita a avaliação da relevância do pedido feito pelos Estados Unidos.

Os comunistas pretendem apurar que controlo faz o Governo da utilização da Base das Lajes "no período imediatamente subsequente ao pedido endereçado pela administração norte-americana e que utilização da Base foi efetivamente registada" e também que consultas ou pareceres teve em conta na avaliação da autorização dada.

"Não se pode admitir que o Governo português tenha tomado a decisão de autorizar a utilização do território nacional para a realização de operações militares por Forças Armadas de um Estado estrangeiro demitindo-se das suas responsabilidades, agindo levianamente, com total incúria ou "passando um cheque em branco" a Donald Trump", escrevem os comunistas na exposição de motivos.

A constituição de uma comissão de inquérito pode ser feita através da aprovação da maioria dos deputados ou de forma potestativa mediante a assinatura de um quinto dos deputados (46 dos 230 deputados).

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