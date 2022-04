PCP não vai assistir a Zelensky no Parlamento: 'Personifica um poder xenófobo'

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, anunciou esta quarta-feira que o PCP não vai assistir à sessão solene com o Presidente da Ucrânia. Comunistas dizem que é "um acto de instrumentalização"

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos anunciou esta quarta-feira que o PCP não vai assistir

à sessão solene com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por videoconferência, na Assembleia da República.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"O convite a Volodymyr Zelensky para intervenção no plenário da Assembleia da República, à margem dos critérios institucionais estabelecidos, constitui-se como um acto de instrumentalização de um órgão de soberania orientado não para contribuir para um caminho de diálogo que promove o cessar-fogo e uma solução negociada do conflito, mas para animar a escalada da guerra e da confrontação política, económica e militar em curso", afirmou a parlamentar."O PCP não participará numa ação concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra, contrária à construção de um caminho para a paz, com a participação de alguém como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo", acrescentou. A líder parlamentar refere-se a um regimento incorporado nas Forças Armadas ucranianas desde 2015, um ano após a revolta Euromaidan. Sem nunca frisar a culpa russa nesta invasão, a parlamentar comunista reforçou que esta tropa ucraniana "ataca e massacra a própria população ucraniana no Donbass".Marcada para esta quinta-feira às 17:00, discursam nesta sessão solene Volodymyr Zelensky e Augusto Santos Silva e nela estarão também presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, além de convidados em representação de outras entidades oficiais. Segundo a porta-voz da conferência de líderes parlamentares, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, não serão abertas as galerias ao público nesse dia, nem haverá intervenções dos vários grupos parlamentares e deputados.