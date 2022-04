A direta de Zelensky a Costa entre “povos que se compreendem” em revoluções

Foi um dia histórico na Assembleia da República. Na sessão solene com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a invasão da Rússia à Ucrânia uniu deputados de todas as cores políticas. Tirando os seis lugares vazios do Partido Comunista Português, há um facto unânime: "Para Portugal, o agressor é a Federação Russa e o agredido é a Ucrânia", afirmou o presidente da Assembleia no seu discurso, que mereceu um ovação de pé de todos os deputados, à exceção de Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega.