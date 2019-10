O Partido Comunista Português reconheceu Freitas do Amaral , que morreu esta sexta-feira, como uma das personalidades "mais marcante da vida política portuguesa nas ultimas décadas" e um "notável académico"."É conhecida a distância política que sempre separou Freitas do Amaral do PCP , mas é inequívoco que o professor Freitas do Amaral foi uma das personalidades políticas mais marcante da vida política portuguesa nas últimas décadas, quer como dirigente partidário, como membro do Governo e até no plano internacional como presidente da assembleia-geral das Nações Unidas", disse à agência Lusa o deputado do PCP António Filipe.O deputado comunista sublinhou também que Freitas do Amaral foi "um distinto professor de direito" e "um notável académico", sendo uma personalidade que merece "o maior respeito".O PCP transmitiu ainda aos familiares de Freitas do Amaral "as sentidas condolências".O fundador do CDS e ex-ministro Freitas do Amaral morreu hoje aos 78 anos, confirmou à Lusa uma fonte da família.Diogo Pinto Freitas do Amaral, professor universitário, nasceu na Póvoa de Varzim em 21 de julho de 1941. Foi líder do CDS, partido que ajudou a fundar em 19 de julho de 1974 e ministro em vários governos.Freitas do Amaral, que estava internado desde 16 de setembro, fez parte de governos da Aliança Democrática (AD), entre 1979 e 1983, e mais tarde do PS, entre 2005 e 2006, após ter saído do CDS em 1992.