PCP: 100 anos, 100 factos

1.

O século de vida do Partido Comunista Português (PCP) começou a 6 de março de 1921, na sede da "Associação de Classe de Empregados d’ Escriptorio", em Lisboa. Nessa reunião, além do ato de fundação, elegeu-se a direção e foi confirmada a adesão ao Movimento Comunista Internacional.



2.

A "avó" da JCP (Juventude Comunista Portuguesa) surgiu pouco tempo depois, em Julho. Tinha o nome de Junta Nacional das Juventudes Comunistas.



3.

A propaganda e divulgação da mensagem foram preocupações desde o berço: "O Comunista", primeiro órgão de informação do PCP, foi publicado quase sete meses depois, a 16 de outubro de 1921.



4.

A primeira viagem oficial ao estrangeiro aconteceu entre 30 de Novembro e 5 de Dezembro de 1922, quando elementos do PCP participaram no IV Congresso da Internacional Comunista, em Moscovo, então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Entre os temas debatidos destaque para a situação da população negra ou o trabalho dos comunistas no sindicalismo.



5.

Há quase 100 anos o PCP defendeu as oito horas de trabalho diário para os assalariados rurais. Aconteceu durante o primeiro Congresso do PCP (Lisboa de 10 a 12 de Novembro de 1923), onde José Carlos Rates acabou eleito secretário-geral do Partido, o primeiro. O Congresso aprovou uma resolução sobre a questão agrária onde se reclamava que "o camponês detenha a terra que possa fazer frutificar com o seu braço" e a defesa da jornada de oito horas, que só viria a ser aprovada em maio de 1962, quase 40 anos depois.



6.

No primeiro Congresso do PCP estiveram presentes cerca de 90 delegados em representação de 27 organizações.







7.

Foi uma história feita de rudes golpes. E começaram cedo. A primeira perda "dolorosa" aconteceu a 21 de janeiro de 1924, com a morte do revolucionário e teórico Vladimir Ilyich Ulianov "Lenine", o pai da Revolução Russa de 1917.



8.

Internamente, o golpe militar e consequente instauração da ditadura em Portugal, a 28 de maio de 1926, foi um momento de viragem na história do PCP. O Parlamento foi dissolvido, imposta a censura prévia à Imprensa e, menos de um ano depois, o partido e os seus militantes entraram num período de clandestinidade que durou quase 50 anos, até 1974.