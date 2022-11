PCP vai ter novo líder: Quem é Paulo Raimundo?

Jerónimo de Sousa já não é secretário-geral do PCP, sai da liderança por razões de saúde, mas mantém-se no Comité Central. Paulo Raimundo vai tornar-se o novo líder dos comunistas.

Paulo Raimundo é apresentando pelo partido comunista como alguém que tem qualidades de dirigente, que "associa qualidade humanas próprias a uma experiência densa e diversificada" uma vez que apresenta um trabalho político de proximidade com todas as estruturas do partido, desde a juventude comunista aos órgãos mais circunscritos da direção. Sendo um homem com "um percurso de vida dedicado à defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo português, por um Portugal com futuro, pelo ideal e projeto comunistas".