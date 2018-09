A investigação apurou que, em data não determinada mas entre 1 de Novembro de 2017 e 6 de Março de 2018, o dirigente do Benfica Paulo Gonçalves solicitou, a pessoa não identificada, a pesquisa nas bases de dados da Segurança Social de elementos referentes a dois colaboradores do Sporting. Nesse período, Paulo Gonçalves recebeu, afirmam os procuradores, os resultados das ditas pesquisas , incluindo o nome completo, números de identificação de contribuinte e da segurança social, data de nascimento, morada, entidades patronais, data de início de funções, última remuneração ou valor da pensão, referentes ao ex-árbitro Hernâni de Jesus Fernandes, empregado do Sporting, e Luís Francisco da Silva Fernandes, trabalhador da sociedade Amadora Inovation E.M. Unipessoal Lda.

Segundo a investigação, foi através do funcionário judicial Júlio Loureiro que Paulo Gonçalves obteve a informação de que Hernâni Fernandes havia ingressado no Sporting, deixando a arbitragem. Sobre este obteve ainda informações de um processo em que Hernâni Fernandes foi interveniente.