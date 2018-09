A carregar o vídeo ...

Foram 850 quilómetros em dois dias. O chef Ljubomir Stanisic mostrou-nos as suas praias, hotéis e restaurantes preferidos no Alentejo. Há migas, açordas, café e as primeiras revelações sobre a nova temporada do Pesadelo na Cozinha, que estreia dia 9 de Setembro, na TVI. Ljubomir confessa que será "mais humano".A primeira paragem desta reportagem on the road com afoi na Quinta Anema, na Courela da Ponte Velha (em Lavre, a 104 km de Lisboa), onde dois holandeses, Jan e Elisabeth Anema, fazem slow food: iogurte e queijo biológico tipo gouda a partir de 15 vacas. Ljubomir quis visitar a Anema pelo queijo (levou um com mais de três anos de cura, que depois foi lascando no resto da reportagem), mas sobretudo pelo projecto social, a cargo de Elisabeth, que é assistente social de formação.Em dois dias encontramos vários pontos de contacto entre o Alentejo e a Bósnia. A caminho de Vila Nova de Milfontes, parámos em Água da Ramada para comprar água e gelados na mercearia Guerreiro. Um sítio pequeno, onde tudo está limpo e organizado. "Faz lembrar a aldeia dos meus tios na Bósnia, onde me refugiei durante a guerra. Igual. Eram pontos de vendas de produtos, igualzinhos a estes. O senhor, o cheiro, tudo arrumadinho. Viste as pilhas todas em pé? Impecáveis, pelo tamanho."