Pedro Passos Coelho será sempre um bom candidato, quer a primeiro-ministro (“eu gostaria”), quer a Presidente da República. Mas para já está mais preocupada com quem premiou os que o atacaram. Foi “traição”. De Rio? De “todos”.

Não recusa acordos com o PS, mas tem linhas vermelhas na Justiça. Se a direcção do PSD admitir mexer na autonomia do Ministério Público (MP), ela dará luta. "Naturalmente que sim."



Disse no congresso do PSD que a escolha de Elina Fraga foi uma traição por parte de Rui Rio...

Não, disse que todos aqueles que combateram o governo do dr. Pedro Passos Coelho na altura mais difícil da nossa democracia foram premiados. E esse prémio tem um nome, chama-se traição.



E não é mais ou menos a mesma coisa?

Não, porque eu não personalizo nem fulanizo as questões.



Mas então para si o que é problemático é o próprio gesto de Rui Rio, ao atribuir esse prémio a uma série de pessoas – é ele que promove essa traição.

Para mim, é óbvio que todos aqueles que conduziram a uma solução de premiar quem no momento mais difícil empreendeu um combate feroz têm essa responsabilidade. Todos.



Face ao que foi o seu mandato como ministra da Justiça, falar -se agora em fazer uma reforma nessa área não é também uma traição ao seu passado e ao seu trabalho?

As pessoas são livres de terem ideias diferentes. E eu respeito isso. Embora não esconda que há linhas vermelhas. E as linhas vermelhas, para mim, são o princípio da separação de poderes. Quando se pensa o sistema de Justiça tem de se começar por pensar os valores que o enformam. Isso vai-se repercutir quer na actividade legislativa quer na prática dos operadores. Quanto a estes, a ética é ou não um valor que deve enformar a sua prática? Que exigências se têm de fazer do ponto de vista de prática a todos aqueles que participam no sistema judicial?



Fala de ética e exigência a quem participa no sistema judicial e Elina Fraga é alvo de uma investigação aberta pelo Ministério Público relativamente à sua gestão enquanto bastonária da Ordem dos Advogados (OA). Isso preocupa-a?

Preocupa-me em geral, sempre defendi que quem estivesse nesse tipo de situações, em questões relacionadas com o exercício das suas funções, não as devia assumir. Não fulanizarei.



Neste caso, é relacionado com o exercício de funções.

Há muitos.



Perante o que Elina Fraga tem defendido na área da Justiça – mas também pessoas ligadas aos últimos mandatos na OA, ou advogados de alguns casos mais mediáticos –, tem havido uma convergência sobre o que é preciso mudar: a questão dos prazos, da prisão preventiva, etc. Isso é colocar o pensamento de alguns arguidos, nomeadamente o engº Sócrates, dentro do coração do PSD?

Em primeiro lugar isso não são reformas. Porque questões isoladas não consubstanciam uma reforma. O que é que consubstanciam? Um ajuste de contas com o judicial. Porque o judicial começou a incomodar. Eu sempre tive um cuidado extremo em preservar e reforçar a separação de poderes. E mais: em reforçar a autonomia do MP a ponto de a querer aproximar da independência dos magistrados judiciais, tal como de resto aconselham instituições internacionais. Percebo que tendo o sistema judiciário começado a incomodar muitos dos que se consideravam intocáveis, para muitos esteja na ordem do dia a funcionalização do MP, em função de algumas distorções – que sempre existem em todos os sistemas –, como a violação do segredo de justiça. Uma lei que venha pôr em causa a autonomia das magistraturas de forma mais ou menos directa é uma lei que não deve ser aceite e contra a qual é legítima uma recusa.



Preocupa-se com este tipo de visão da Justiça na direcção do partido?

Tal como disse, eu tenho as minhas linhas vermelhas e essa será uma delas. Cá estarei para fazer o meu combate, da melhor forma que eu puder e souber. Naturalmente que me preocupa. Será a visão de uma direcção, que aderiu a um determinado pensamento. Agora, espero que não haja pacto nenhum que vá no sentido da menorização do judicial. Porque, mais uma vez, vamos aos valores, e aí tenho a minha liberdade de expressão e a luta política é legítima.



Se isso acontecer, combaterá activamente?

Naturalmente que sim.



Será a oposição interna no PSD?

Não é uma questão de oposição interna, é uma questão de exercício de liberdade, como sempre o fiz. Já tive um processo disciplinar por quebra da disciplina de voto [na votação das alterações à lei do aborto]. Entendi que aquela sempre tinha sido a minha linha, exerci a minha liberdade e arquei com a responsabilidade.



Quando assumiu as funções de ministra da Justiça, sentiu que no ciclo político anterior, liderado pelo PS, a separação de poderes tinha estado em crise?

Era manifesto que sim. A situação que encontrei era uma em que os magistrados judiciais levaram o governo a tribunal exactamente em função de questões como essas. A prática demonstra que antes do nosso mandato não tínhamos nunca assistido a um combate contra a corrupção e o crime económico como aquele a que passámos a assistir. Penso que isso todos reconhecerão.



Todos não. A ideia de reforma que é discutida não incide sobre a luta contra a corrupção. No PSD não é uma bandeira, neste momento.

Infelizmente não. Aliás uma das questões que mais me entristeceu foi não conseguir a criminalização do enriquecimento ilícito. Tentámos por duas vezes. Deparámo -nos com a oposição e com a interpretação do Tribunal Constitucional. Mas é evidente que reforçámos muito o combate ao crime económico e ao branqueamento de capitais. E tornámos mais difícil que, através de expedientes dilatórios, os processos prescrevam, para não dizer que é quase impossível, temos prazos de 20 anos... – é óbvio que para nós, anterior governo, essas eram bandeiras.



O PSD deveria retomar essa bandeira e mecanismos legislativos como a colaboração premiada?

Claro que sim. Obviamente não defendo uma colaboração premiada como existe noutros países. Agora, há alguma hipocrisia no discurso contra a colaboração premiada, porque em bom rigor a colaboração com a justiça, de acordo com a legislação vigente, já é premiada. Qual é a diferença? É que não há essa certeza antes do julgamento. Agora, quando defendo a colaboração premiada, também defendo que não dispensa a investigação. Não compreendo – digo não compreendo, ironicamente – porque é que a criminalização do enriquecimento ilícito e a colaboração premiada assustam tantas pessoas.



Do que diz acerca da corrupção e das alterações durante o seu mandato, deduzimos que faça boa avaliação do mandato da procuradora-geral da República (PGR)?

Tenho muito orgulho em ter indicado a drª Joana Marques Vidal como PGR. É sabido que não faz parte da minha área política, mas eu quando tinha de decidir punha à frente o perfil das pessoas que nomeava, não se era do partido A ou B ou C.



Percebe a opção do governo de pôr na agenda política a saída da PGR, a 10 meses do fim de mandato?

Isso revelou uma profunda falta de sentido de Estado. Não se fragiliza uma magistratura, sobretudo quando estão em causa os processos que estão, e a líder dessa magistratura, a 10 meses do termo de mandato.



Foi um lapso?

Não posso acreditar que tenha sido um lapso. Ninguém com responsabilidades máximas ao nível do MJ se pode permitir a um lapso desses. Aquilo a que atribuo é, com toda a clareza, à firmeza da drª Marques Vidal, à isenção e à capacidade de não olhar se se trata ou não de poderosos. Sempre ambicionei ver uma Justiça que fosse igual para quem tem meios e para quem não tem e sinto-me muito confortada com a actuação da drª Marques Vidal.



Deve ser reconduzida?

Isso compete ao governo, apresentar [o nome] ao Presidente da República (PR). A própria drª Joana Marques Vidal o disse. Se dependesse de mim, naturalmente que a reconduziria.



Marcelo Rebelo de Sousa deve ter um papel nesse processo?

Tem sempre. É a sua função constitucional. Independentemente de quem seja o PR. Quem nomeia faz naturalmente uma aferição sobre quem vai nomear.



Revê-se numa Justiça em que se tratasse os processos de Angola como uma questão de Estado?

Claro que não. Mas também digo que nestes casos que têm vindo a ser falados há um convénio com a CPLP, segundo o qual, se um nacional de um Estado da CPLP tiver um processo noutro Estado, o país de origem pode pedir para que esse cidadão seja julgado no seu país. A questão de princípio é afirmativa. Agora, existem estes acordos.



Angola pediu o julgamento em Angola, mas o MP português terá argumentado com uma menor confiança no sistema judicial angolano.

Eu não posso ter institucionalmente desconfianças num sistema. A não ser em países em que sabemos como esses não-sistemas funcionam. Agora, nós temos acordos de cooperação na área da Justiça, em todos os sectores e sabemos bem como é que a Justiça é aplicada em Angola.



Quando diz "sabemos bem", quer explicar?

Temos acordos na área da polícia judiciária, no CEJ, na formação de magistrados, quer formação inicial quer formação contínua, temos na área dos registos e notariado, temos em todas as áreas. Portanto, quando há um acordo de cooperação, esse acordo é constante e evolutivo.



No caso do mapa judiciário, houve alguma certa tentativa de reversão, por parte deste governo, à sua reforma. Como é que viu isso?

Não houve reversões, abriram aí uns balcões... Quando foi do memorando da troika, o que lá estava era o encerramento de 47 tribunais, que eu renegociei. Não de 20, onde praticamente não se julgava, que tinham taxas de processuais de 0,01% e 0,03%. Uma das minhas preocupações foi não haver uma Justiça para o interior e para o litoral. O litoral tinha especialização e, no interior, a maioria dos tribunais de manhã julgava crime e à tarde julgava cível. Se tenho um problema cardíaco, não vou a um dentista. As taxas de resoluções processuais chegaram a bater, no nosso tempo, os 200%. Porque sendo especializadas as pessoas não tinham de estudar de manhã crime e à tarde cível, por exemplo. O que é que o novo governo fez? Não conheço uma reforma digna desse nome. A senhora ministra terá dito que foram feitas tantas reformas que é preciso tempo para interiorizar. Já passaram alguns anos sobre elas. Mas, por exemplo, tentei harmonizar os códigos e quando saí do ministério deixei pronta a adequação do código de processo laboral ao código de processo civil. Só não avançou porque não tínhamos mais tempo. O código das expropriações ficou integralmente pronto. Ou o estatuto do idoso...



O actual governo tem feito só gestão corrente?

Se me disser algo mais... ou ando muito distraída. Ao olhar para o Diário da República Electrónico todas as manhãs, confesso que não vi.



Está contente com uma estratégia que passa por trazer o PS para o campo das reformas e acordos que o PSD quer fazer?

Eu sempre fui adepta de acordos até mais alargados em questões essenciais. A questão dos acordos para mim não é um problema. O problema é o seu conteúdo. Se me falarem de um acordo que envolva a funcionalização ou a diminuição da autonomia do MP, aí eu estou completamente contra.



E se esse acordo for algo amplo, um bloco central no pós-legislativas?

Tudo depende dos termos em que for feito. Não me repugnam acordos políticos. Cheguei a defender acordos políticos com mais partidos, e não estou a falar só do CDS. Há questões em que todos nos devemos debruçar, os partidos todos, vamos lá acabar com a partidarite! Isso corrói a democracia e tem tido e está a ter custos para a democracia neste momento. Porque o governo está a inviabilizar a sua fiscalização pela Assembleia da República. Basta um de ambos [os partidos da oposição] ir a uma audição de um membro do governo que a resposta é zero. Isso frusta a fiscalização da AR. Quero chamar a atenção para uma questão que não é nova, que é a questão da implosão dos partidos do centro por toda a Europa. Veja-se o que se passou em Itália, em França, ou na Grécia, ou os movimentos de extrema-direita a crescerem no Leste europeu, as magistraturas a serem silenciadas, quando não substituídas por comissários políticos. Eu quando olho para a política e para o sistema judicial não olho numa lógica ad hominem, olho numa lógica de valores e princípios. É isso que fortalece as democracias e é isso que os cidadãos querem. Porquê o afastamento dos cidadãos da política?



Se o PSD vier defender reformas na linha da protecção de interesses poderosos, limitando a autonomia do MP ou considerando que a imprensa é demasiado contundente, corre o risco de ser visto como um partido distante das pessoas e defensor das elites?

Naturalmente que sim. E quero recordar aqui a atitude corajosa do dr. Pedro Passos Coelho quando disse que não ao dr. Ricardo Salgado. Qual foi o governo que teve essa coragem?



O que é que o dr. Salgado queria? Queria ser salvo pelo governo?

Exactamente. Como imaginam. E o dr. Passos Coelho, com muito sentido de Estado, não ia envolver o dinheiro dos contribuintes numa questão dessas.



Houve outras pressões?

Pessoalmente, não. Mas era quase considerado como normal que se fizessem pressões desse tipo. E deixou de ser considerado. Isso é uma mudança de paradigma. Espero que não venha a ser visível a existência de qualquer tipo de pressões desse género. Que não existam novos donos disto tudo.



Pedro Passos Coelho seria um bom candidato presidencial?

O dr. Pedro Passos Coelho será sempre um bom candidato, quer a primeiro-ministro, quer à Presidência da República, porque tem as qualidades para isso, quer de carácter quer de prática política.



Rui Rio, se não vencer as próximas legislativas, deve sair?

É muito cedo para se falar nisso. Competirá a um processo estatutário que se desenrola.



Quando diz que Passos Coelho seria um bom candidato a primeiro-ministro, não excluiria um regresso próximo à liderança do PSD?

Eu gostaria, como imagina.



E vai trabalhar para isso?

O problema não é trabalhar. Isso começa pelo próprio querer e não sei se quer. Todos os sinais vão no sentido contrário.



Ele não limitou bastante o seu campo eleitoral, quando o que ficou, em termos de imagem, não foi a pessoa que não aceitou as pressões de Ricardo Salgado, mas o político austeritário?

Acho que não se chegou a ter a percepção real de quão mal estava o País. Quando cheguei ao ministério, no dia em que tomei posse, a primeira notícia que eu tive foi de que não havia dinheiro para pagar salários. Estávamos numa situação não de pré-bancarrota, como alguns dizem, mas de bancarrota. Muitas vezes o reconhecimento não é imediato. Embora, há que o dizer, nós ganhámos as eleições legislativas de 2015. Ganhámos. Mesmo depois das medidas que foi preciso tomar. Porque quando uma casa está arruinada há outras prioridades, não havia dinheiro! Não havia dinheiro. Eu percebo que o esforço colectivo que foi exigido tenha criado uma má percepção, mas o tempo fará com que se faça justiça. E vai fazendo. Porque vejo hoje muita opinião publicada a reconhecer ao dr. Passos Coelho o que não reconheceu enquanto ele lá esteve. Muitas vezes quando nos estão a tratar de uma doença nós maldizemos quem nos está a tratar, porque nos dói. Mas depois, quando nos curamos, agradecemos.



Como vê o posicionamento de Luís Montenegro, enquanto desafiador da actual liderança?

Eu diria que com muita coragem e muita lealdade – porque é legítimo divergir, só nos partidos não democráticos é que não se pode divergir – expôs os seus pontos de vista. Revi-me no discurso do dr. Montenegro.



Dará um bom líder do partido?

O dr. Montenegro dará um bom líder do partido.



A reacção e a interpretação de Fernando Negrão face aos resultados da eleição no grupo parlamentar, 35 votos em 89 deputados, foram adequadas?

Como já disse, penso que a liderança da bancada do PSD não está legitimada nem do ponto de vista político nem do ponto de vista jurídico. Fragiliza essa própria bancada frente ao que é a sua oposição.



E tem condições políticas para liderar a bancada parlamentar?

A resposta a essa questão surge prejudicada pela anterior, mas apenas posso falar por mim. Fui eleita pelo povo e represento o povo, fui eleita com um programa sufragado, não poderei cumprir outro.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 722, de 1 de Março de 2018.