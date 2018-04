O novo Comandante Operacional Municipal (COM) da Protecção Civil de S. Pedro do Sul é um madeireiro, José Matos Pinho. O empresário da Matos Pinho, Lda, que se dedica à exploração florestal, comércio de madeiras, e limpeza de vegetação, entre outras actividades, foi nomeado no dia 17 de Abril.Segundo o Jornal do Centro , Matos Pinho é uma "pessoa de inteira confiança" nas palavras de Vítor Figueiredo, autarca de S. Pedro do Sul. "Vai fazer um bom trabalho na protecção civil municipal", asseverou. Matos Pinho aceitou o convite com "com enorme orgulho". "A protecção civil é uma área que me é próxima, isto porque ao longo dos últimos anos tenho desempenhado um papel activo junto das populações, tanto como cidadão, produtor florestal ou como empresário silvicultor, na protecção de pessoas e bens do nosso município", afirmou ao Jornal do Centro.O Comandante Operacional Municipal tem como funções planear operações de emergência de prevenção ou em caso de acidentes graves e catástrofes. É sua responsabilidade a articulação entre a Brigada de Intervenção Rápida, Gabinete Técnico Florestal, Acção Social e Técnico Operacional da Protecção Civil Municipal, indica o site da autarquia . Tanto em 2017 como em 2016, o concelho de S. Pedro do Sul foi fustigado por grandes incêndios.contactou a empresa, que remeteu comentários para o dia de amanhã.