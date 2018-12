A preparação das listas para as legislativas só arrancará no Verão, mas já domina as conversas de corredor no PSD. Na bancada social-democrata prevê-se que Rui Rio prepare "uma razia" que vai mudar radicalmente os rostos que agora representam o partido no parlamento. Entre os que não estão alinhados com o líder há quem se antecipe e vá deixando sinais de que não quer continuar e há os que esperam para ver como funcionarão os equilíbrios internos entre a direcção nacional e as estruturas locais na hora de decidir quem será candidato a deputado.Paula Teixeira da Cruz é a primeira a pôr-se fora da corrida para as listas. "Já deixei claro que para mim é sacrificial estar como deputada", diz à SÁBADO a ex-ministra de Passos Coelho, explicando que desde que Rio chegou à liderança não lhe é passado trabalho parlamentar. "É muito frustrante e é sobretudo triste", desabafa. Mas não é caso único. E há também quem esteja em condições de resistir à purga - se o quiser - em função do peso que tem no aparelho do partido. Saiba quem na edição impressa.

