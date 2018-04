Um polícia virou as costas à ex-ministra da Justiça e intimou-a a ir à esquadra. À SÁBADO, a deputada do PSD descreveu o incidente.

Um agente da PSP quis levar esta terça-feira a ex-ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, à esquadra, noticiou o jornal i. À SÁBADO, a deputada social-democrata explicou que foi intimada pelo polícia após tentar ajudar "um convidado da Assembleia com a locomoção muito reduzida" e frisou que "havia maneiras civilizadas de resolver a situação".



"Tinha acabado de chegar à Assembleia, porque tinha uma reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros, e vejo que se estava a passar algo de errado entre uma pessoa, que fora operada há pouco tempo e que estava com a locomoção muito reduzida, e o senhor agente com quem ela estava a falar", explicou.



A antiga ministra da Justiça disse à SÁBADO que cumprimentou a pessoa em causa e tentou perceber o que se estava a passar. "Ao que parece, aquela pessoa convidada pela Assembleia para fazer uma exposição colocou o carro num lugar onde não podia", revelou.



"O problema é que as pessoas convidadas para a Assembleia, como foi o caso, têm um sítio reservado para estacionar - e esta não estava a encontrá-lo. Ora, ao ver o que se passava, tentei falar com o senhor agente: apesar de não poder ter o carro estacionado ali, ela não estava a incomodar ninguém", concretizou a social-democrata. "O assunto podia ser resolvido de forma civilizada", acrescentou.



O momento de tensão aconteceu de seguida. "O senhor agente preferiu usar um tom desagradável, comigo e com uma colega minha. Mostrei a minha identificação e pedi ao agente para mostrar a dele." Contudo, conta a ex-ministra, o PSP "recusou-se a fazê-lo", acabando por virar as costas a Paula Teixeira da Cruz.



Face à reacção do polícia, a social-democrata exigiu falar com o seu superior. Ao que o agente respondeu: "Acompanhe-me à esquadra." "Recusei-me, claro. O convidado à Assembleia de locomoção reduzida acabou por entrar comigo e com a minha colega", concluiu.



Paula Teixeira da Cruz confirmou à SÁBADO que a situação ocorrida motivará o envio de uma carta ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em protesto, por parte dos deputados. Tal como o i avançou, Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS que preside à comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros, mostrou-se solidário.