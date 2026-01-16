Património de Marques Mendes aumentou 512 mil euros de outubro a dezembro

O candidato esclarece que a alteração patrimonial deve-se a um acerto de contas na Abreu Advogados e à liquidação da empresa familiar.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Tal como era referido neste artigo, e à data em que era escrito, a mais atualizada declaração de rendimentos, património e interesses de Marques Mendes era de 15 de outubro de 2025, referente ao facto de ser membro do Conselho de Estado. Só agora está disponível para consulta a declaração que o social-democrata apresentou como candidato a Presidente da República, datada de 15 de dezembro.



Marques Mendes numa ação de campanha, que termina esta sexta-feira Miguel A. Lopes/Lusa/EPA

Há um facto relevante entre as duas declarações, referente ao património financeiro (o património imobiliário mantém-se).

A declaração de 15 outubro de 2025 (como conselheiro de Estado) tem um património financeiro total de €670.443, que se divide em €130.000 em depósitos a prazo, €394.917 em aplicações financeiras e €145.526 em carteira de títulos.

A declaração de dezembro (como candidato a PR) tem um património financeiro total, que se divide em €450.000 em depósitos a prazo, €404.233 em aplicações financeiras, €225.913 em carteira de títulos e €102.811 em depósitos à ordem.

Há uma diferença, em dois meses, de €512.515 de acréscimo de património. A diferença é mais evidente nos depósitos a prazo (mais 320 mil euros) e carteiras de títulos (mais 80 mil). Houve ainda a entrada de depósitos à ordem.

Há também uma precisão dos rendimentos auferidos por Marques Mendes - deduz-se que referentes ao ano de 2024. Esse aspeto não estava claro no artigo, até pela própria confusão da resposta do candidato.

Nos rendimentos de trabalho dependente, Marques Mendes declarou €6.000 da Vista Alegre (onde era presidente da Mesa da Assembleia Geral) e €30.800 da empresa familiar, a LS2MM, Lda.

Declarou ainda €5.338,77 de rendimentos prediais, €40.653,89 de pensões e €300.142,81 de rendimentos de trabalho independente - da Abreu Advogados, onde é consultor (tem sido um dos casos desta campanha).

De notar que a este património, acrescem os dois ativos imobiliários, que têm um valor patrimonial conjunto de €475.520 – o valor comercial (por exemplo, em caso de venda neste momento) é muito superior.

Trata-se de um duplex em Oeiras, morada permanente, “composto por três quartos, sala comum, cozinha e 3 casas de banho, vestíbulo, escada, três varandas e um lugar de aparcamento no logradouro”. Tem um valor patrimonial de €291.112.

Depois, em Quarteira, uma “moradia unifamiliar composta por cave com 1 assoalhada, 1 casa de banho, 1 vestíbulo, 1 despensa e 1 garagem e r/c com 3 assoalhadas, 1 cozinha, 1 casa de banho, 1 vestíbulo e uma despensa”. Tem um valor patrimonial de €184.408.

Contactado pela SÁBADO Marques Mendes, através da sua assessoria, esclareceu que a alteração patrimonial deve-se à sua saída da Abreu Advogados, onde era consultor externo, e à liquidação da empresa familiar - levada a cabo após a apresentação da candidatura -, incorporando, assim, os seus ativos financeiros.

Ainda de acordo com assessoria, haverá também a declaração de uma conta à ordem que ultrapassou agora os 50 salários mínimos nacionais e que obriga à sua declaração.