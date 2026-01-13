Sábado – Pense por si

Dinheiro

ChatGPT, onde invisto 5 mil euros?

Tomás Guerreiro 23:00

Usar um chatbot para fazer perguntas sobre Finanças e Saúde está em rápido crescimento. Fizemos o teste e fomos pedir conselhos de investimento a ferramentas de Inteligência Artificial. Dois especialistas (humanos) avaliam as respostas.

É há muito tempo uma pergunta simples: tenho algum dinheiro guardado, o que faço com ele? Até 2025, os investidores podiam ter a sua própria literacia financeira, ou iam informar-se, ou pedir conselhos a alguém, como o seu gestor de conta. Hoje têm também a Inteligência Artificial (IA), nomeadamente os chatbots, que estão em crescimento acelerado.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Mercados emergentes Mercado da energia Investimentos Fundos de investimento António Ribeiro PPR Portugal Ásia Europa Index
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

ChatGPT, onde invisto 5 mil euros?