O ex-presidente do PSD Pedro Passos Coelho vai estar presente num jantar com antigos líderes da Juventude Social-Democrata (JSD), em 24 de Novembro, no Estoril, no qual não estão previstas intervenções, informou esta sexta-feira esta estrutura.Segundo o comunicado da JSD, estão já confirmadas as presenças, além de Passos Coelho, de outros antigos líderes da 'jota' como Pedro Duarte, Hugo Soares, Pedro Pinto, Cristóvão Simão Ribeiro, Duarte Marques, Pedro Rodrigues, Jorge Moreira da Silva e Carlos Coelho.O jantar insere-se no Encontro Nacional de Concelhias organizado pela JSD, entre 23 a 25 de novembro, em Cascais (Lisboa), e que "pretende reunir os vários dirigentes das estruturas concelhias com os objetivos de preparar o próximo ano eleitoral e formar jovens quadros".