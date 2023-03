Passageiros acionam travão de emergência em comboio sobrelotado na linha de Sintra

Passageiros abriram as portas para "conseguirem respirar".

Um comboio da CP esteve parado mais de uma hora, entre as estações Sete Rios e Benfica, no sentido Lisboa-Sintra. Centenas de passageiros caminharam pela linha até à estação de Benfica, num corredor de segurança criado pela PSP. Alguns dos passageiros foram assistidos por equipas dos Sapadores e do INEM, depois de se queixarem de não conseguirem respirar dentro da composiçã.







Tópicos PSP CP Sintra

A composição estava sobrelotada, em parte devido à greve.O comboio parou porque o travão mecânico de emergência do comboio foi acionado pelos passageiros, devido à sobrelotação, pelas 19h40. Os passageiros abriram as portas para "conseguirem respirar".Elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa ajudaram à retirada de passageiros para a linha. Daí até à estação de Benfica foi criado um cordão de segurança pela PSP. A circulação de comboios foi cortada em ambos os sentidos.