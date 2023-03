Isabel dos Santos, a nova carta rogatória e o banco amigo

Qual foi o papel do Eurobic nos chamados processos angolanos? É isto que está a ser investigado em Angola e Portugal e as recentes buscas visam apurar o que aconteceu no caso dos pagamentos milionários de consultorias.

Deveriam ser 10h da manhã, de 18 de janeiro passado, quando inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, os procuradores Rosário Teixeira e Anabela Furtado e o juiz de instrução Carlos Alexandre entraram na sede de Lisboa do Eurobic, um edifício que Rosário e Alexandre conhecem bem porque trataram das investigações de vários casos que envolveram o anterior proprietário do imóvel, o já desaparecido BPN. Preparada sob rigoroso sigilo, a operação de dois dias e com três alvos, inseriu-se no processo 7/21, que resultou do segundo pedido de colaboração de Angola que visa Isabel dos Santos e o Eurobic.