Serviço de Estrangeiros e Fronteiras revela ter detetado, no aeroporto de Lisboa, vários cidadãos estrangeiros na posse de estupefacientes e de documentos falsificados.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou, nos últimos dias, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vários cidadãos estrangeiros na posse de droga e de documentos falsificados.



Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o SEF refere que, na segunda feira, uma passageira admitiu transportar cerca de 500 gramas de cápsulas de um produto estupefaciente de cor branca, presumindo-se ser cocaína.



A suspeita foi entregue à Polícia Judiciária, tendo sido transportada ao hospital para realização dos habituais exames radiológicos.



No domingo foi detetada uma outra cidadã estrangeira que transportava, junto às pernas, quatro embalagens de droga, que não soube identificar, mas que se suspeita ser cocaína.



Os inspetores detetaram também vários passageiros com documentos falsificados.