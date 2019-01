O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta sexta-feira o tempo muito frio se mantenha, dando continuidade ao tempo que se faz sentir no dia de hoje. O frio matinal é consequência de um arrefecimento noturno acentuado, que pode levar à formação de geada, principalmente no interior norte e cento.

O vento vai soprar fraco e o céu estará pouco nublado ou limpo. Ainda assim, na região sul e no litoral centro são esperados períodos de maior nebulosidade.

São esperadas temperaturas mínimas de -3 graus em Bragança, enquanto a máxima deve atingir os 19 em Faro.