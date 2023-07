Ana Paula Martins disse aos deputados que os indicadores do Santa Maria “não são bons”. Relatório a que a SÁBADO teve acesso contradiz essa informação.

Dados do hospital de Santa Maria contradizem administradora

A administradora do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins, disse esta quarta-feira aos deputados da Comissão de Saúde que um dos motivos que levou ao afastamento de Diogo Ayres de Campos, que dirigia o serviço de Ginecologia e Obstetrícia, foram maus indicadores assistenciais. A informação não constava do despacho de exoneração do médico e não corresponde aos dados de um relatório de desempenho a que a SÁBADO teve acesso.