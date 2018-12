Será também debatido um projecto de lei do BE para permitir que a gestante de substituição possa revogar o seu consentimento até ao registo do bebé.



Também estará em debate um projecto de resolução do CDS-PP que recomenda o aumento de três para cinco ciclos de tratamentos de PMA comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde.



O Bloco considera que os dois diplomas pretendem responder ao acórdão do TC, que inviabilizou os anteriores projectos de lei, e ser um contributo para "alargar o acesso ao planeamento familiar, colocando a ciência ao serviço de quem quer constituir família".



O PSD também propõe uma alteração à lei da PMA para garantir o anonimato dos dadores, criando um "regime transitório" para "salvaguardar as situações em que tenha já ocorrido", aquando da publicação do acórdão, "a dádiva de gâmetas ou a produção de embriões e esse material genético já tenha sido utilizado ou, não o tendo sido ainda, o venha a ser num prazo de um ano, no caso de gâmetas, ou de cinco anos, no caso de embriões".



O diploma do PS vai no mesmo sentido e lembra o alerta lançado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) de que mais de 8.000 embriões correm o risco de serem destruídos.



"O Tribunal Constitucional não limitou os efeitos da sua decisão, pelo que se instalou o um clima de insegurança e de vazio na PMA em Portugal, que sempre trabalhou com gâmetas de dadores anónimos", lê-se no diploma do PS.



Cientes de que não podem "desrespeitar a decisão" do TC, os socialistas afirmam que o seu diploma pretende "responder à actual situação de suspensão de recurso à PMA heteróloga", criando um regime transitório que mantém a confidencialidade da identidade civil do dador ou da dadora cuja doação seja anterior à data do acórdão.



Já o PCP afirma no seu diploma que, com a nova realidade criada pelo TC, "os tratamentos de infertilidade com recursos a gâmetas ou embriões ao abrigo da confidencialidade estão comprometidos e a aspiração legítima das famílias, que muito desejam ter um filho, ficou adiado".



"Para que as expectativas criadas não sejam defraudadas e para que a inovação científica e técnica possa contribuir para a felicidade das famílias, entendemos que é preciso alterar o quadro legal em vigor adequando-o às decisões do Tribunal



Constitucional", defendem os comunistas.



O PAN também considera ser fundamental a criação de um regime transitório "face ao plano de elevada incerteza jurídica referente a esta matéria e considerando as problemáticas levantadas" pelo CNPMA.

