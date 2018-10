Primo de Ricardo Salgado declarado insolvente

António Bustorff, primo de Ricardo Salgado, foi declarado insolvente pelo Tribunal do Comércio de Sintra. As dívidas reclamadas por sete credores ascendiam a 14 milhões de euros.

António Ricardo Espírito Santo Bustorff, primo de Ricardo Salgado e irmão da ex-ministra da Cultura, Maria João Espírito Santo Bustorff Silva, está falido. António Bustorff terá dívidas no valor de 14 milhões de euros reclamada por sete credores, entre eles o Fisco, o Novo Banco, a SLF Holding e o Haitong-Bank (ex-BESI).



A dívida de António Bustorff ao fisco ascenderá a 92 mil euros e foi declarado insolvente, no final de Julho deste ano, pelo Tribunal do Comércio de Sintra, avança o Correio da Manhã esta segunda-feira.