Registam-se infiltrações e mantas no colo também. Para alguns alunos que têm estudado em contentores, a promessa é que as obras arrancam em breve. Mas, nas básicas, muitas já começaram.

Ainda não será este Inverno. Assim que o frio chegar, as alunas do Liceu Camões vão voltar a levar mantas para colocarem sobre as pernas durante as aulas. E continuarão a partilhá-las "solidariamente" com os colegas rapazes que também se querem aquecer do frio nas salas da secundária, inaugurada há 109 anos no centro de Lisboa.



É assim há muito, relata o director João Jaime, que há uma década aguarda pela Parque Escolar, um programa de renovação das secundárias promovido pelos governos de José Sócrates. O edifício projectado pelo republicano Ventura Terra tem infiltrações, janelas que não fecham e fissuras (descritas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil já em 2012). As obras (orçamentadas em cerca de 12,5 milhões) deverão arrancar, na "melhor das hipóteses", em Janeiro de 2019 e, "na pior", lá para Abril, diz João Jaime. Dez anos depois do previsto.



O programa esteve suspenso durante o governo PSD/CDS, liderado por Pedro Passos Coelho, que argumentou com os gastos do programa e a crise. Como consequência, os concursos em inúmeras escolas, como no Camões, não avançaram e ficaram parados os trabalhos que já se tinham iniciado em outras 14, como a Secundária de Amarante (onde as obras já foram concluídas) e a do Monte da Caparica ou a Básica do Parque das Nações, onde o início das obras está previsto para os próximos meses. O Ministério da Educação refere à SÁBADO que serão gastos 259 milhões de euros em mais de "duas dezenas de escolas" secundárias. E somam-se ainda mais 350 milhões em 500 intervenções (300 em escolas do pré-escolar e 1º ciclo e 200 dos ciclos seguintes) no âmbito dos Programas Operacionais Regionais, afectos ao Portugal 2020. E outros 29 milhões, do Orçamento do Estado, para obras de beneficiação noutras 200. Os estaleiros continuarão instalados nas escolas. E sobretudo as básicas "precisam de intervenções urgentes", sublinha Manuel Pereira, que preside à Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).



Escolas-contentores há quase uma década

As salas da Secundária do Monte de Caparica estão instaladas em contentores há oito anos. "Eu prefiro monoblocos", corrige a directora Isabel Santos. Dá mais "ânimo". As obras na escola do concelho de Almada iniciaram-se em Outubro e deveriam ter terminado em Dezembro de 2012. Mas com a suspensão justificada pela crise, o empreiteiro acabou por falir quando os serviços administrativos, a biblioteca e a sala da direcção já tinham saído do edifício central; as salas de aula tinham sido transferidas para um monobloco; e o refeitório também – e ali continua a funcionar. As refeições são confeccionadas na escola 2+3 e transportadas ainda quentes. As aulas de Educação Física continuam no mesmo local, cuja obra estava prevista para uma fase posterior que nunca avançou. "Temos ainda o ginásio. Escapou", suspira.



"Temos aguentado", diz a directora da escola, sublinhando a resiliência dos colegas professores e dos alunos. "Há meninos que entraram aqui no 7º ano e estão na faculdade. Não é por isso [pela situação provisória] que deixam de estudar na nossa escola." Mas neste processo, perderam estudantes (hoje são 500), o número de turmas na secundária foi-se reduzindo. E não foi maior, considera Isabel Santos, porque "temos uma oferta educativa muito boa, com cursos profissionais muito variados", que vão da restauração e bar ao turismo ou comércio.



Desde Julho que "a situação está desbloqueada": a portaria que atribui a verba está disponível. Já há empreiteiro, falta a aprovação no Tribunal de Contas. "O nosso massacre já tem luzinha ao fundo do túnel. (...) Se não houver nenhuma crise pelo meio, creio que sim." A previsão actual é: "Se tudo correr bem, em Janeiro de 2020 estará tudo pronto", conclui.



A experiência de Amarante pode servir-lhe de consolo. Ainda em Fevereiro o director da escola secundária se confessava à Lusa "defraudado" com os constantes recuos (suspensão das obras em 2011), avanços (há cerca de três anos, mas logo ficaram paradas por problemas do consórcio que devia assegurar a construção) e promessas de recomeço que não se concretizaram. Agora o seu tom já revela entusiasmo: "As obras reiniciaram-se com força em Julho", descreve Fernando Sampaio.



Até então, dois terços da escola estava acabada, mas sem polidesportivo (utilizam as instalações camarárias que ficam ao lado). Nem espaços exteriores. Ou cantina: as refeições são preparadas por uma empresa externa e servidas num monobloco. E, apesar do "grande esforço" da Parque Escolar para fazer a manutenção, os ares condicionados "avariam com frequência" e "os alunos [são 1.200] não querem ir para lá", diz Fernando Sampaio. "Com o tempo quente é difícil manterem-se no interior." Resultado: acabam por ir comer fora da escola e, aponta, provavelmente de modo menos equilibrado.



Refeições quentes – mas já não em cuvetes

Na Básica do Parque das Nações já desde o início do mês que há uma novidade em forma de pratos e talheres. O refeitório ainda está num monobloco e as refeições continuam a chegar de outra escola da freguesia, a Infante D. Henrique. Mas já não são servidas em cuvetes como aconteceu nos últimos oito anos. Obras durante o Verão a cargo da Câmara de Lisboa permitiram instalar saneamento e há uma máquina para lavar a loiça. "Tivemos de contratar cozinheiras e copeiras", acrescenta o socialista Mário Patrício, presidente da junta de freguesia do Parque das Nações, que tem estas contratações a seu cargo.



O projecto global da Câmara de Lisboa é terminar com os serviços de catering em 23 escolas básicas que tinham as cozinhas desactivadas. Por força ainda do anterior vereador Ricardo Robles (BE), que tinha o pelouro da Educação, a autarquia gastou 150 mil euros em obras nestas cozinhas e pretende que em Janeiro os alunos já se alimentem com refeições de "confecção local", diz o gabinete do actual vereador, Manuel Grilo, à SÁBADO. Assim, evita-se o "desperdício diário de 5.000 cuvetes e talheres de plástico", num total de 50 toneladas por ano, refere a mesma fonte.



Esta situação ficará resolvida mais cedo do que a conclusão da própria escola do Parque das Nações. Numa freguesia nova, que surgiu com a Expo’98, e com a população em crescimento (o presidente de junta estima entre 27 e 28 mil os actuais habitantes), o projecto inicial da Parque Escolar previa a implantação de uma escola que assegurasse jardim de infância e ensino primário (que funcionam desde Setembro de 2011), 2º e 3º ciclos. Tudo parou nesse ano de 2011. E sete anos depois da inauguração, além de faltar o refeitório, também ainda não estão construídas as salas que acolherão os alunos do 5º ao 9º ano. Nem a biblioteca, o auditório, o pavilhão desportivo, o campo de jogos. Eram equipamentos que estavam previstos para uma segunda fase das obras que nunca se iniciaram. Mas Mário Patrício prevê que isso ocorra em breve: a fase de execução do projecto deverá estar concluída em Outubro. Seguir-se-á o concurso. "Não haverá muitas razões para que este ano lectivo não avancem as obras."



Como gerir o "luxo"?

No Bombarral, há uma escola nova desde 2012. E tudo melhorou. A Fernão do Pó juntou a 2+3 com a secundária. E agora até auditório para realizar uma reunião geral de professores na sede do agrupamento – antes tinham de ir para fora. Todas as salas têm videoprojector e uma em cada três tem quadro interactivo. Subsistem algumas dificuldades. Como se passaram já seis anos, "os equipamentos começam a não ter reparação possível", diz o director Emanuel Vilaça.



Têm-se tirado computadores dos espaços onde existiam mais para colocar onde já não há. Com esta gestão "não há sala sem computador". Problema semelhante é relatado por Manuel Pereira, da ANDE e director da General Serpa Pinto, em Cinfães, uma escola básica dos anos 80 que, como muitas outras, descreve, tem infiltrações e não foi intervencionada. Por ali, são até alguns professores que, com "imaginação", fazem as reparações, apesar de não serem informáticos.



Outro desafio no Bombarral tem sido a gestão dos gastos com climatização: em alguns espaços não existem janelas que abram, pelo que não se faz arejamento natural. Quando chega o pico do Inverno, liga-se o sistema AVAC – mas só durante a noite, "quando a energia é mais barata". Assim, às 8h30, o ambiente que a comunidade escolar encontra "não digo que seja ideal, mas é funcional", explica Emanuel Vilaça.



Em 2012, uma auditoria da Inspecção Geral de Finanças referia que, depois das obras da Parque Escolar em 181 escolas, os estabelecimentos ficavam com "um esforço energético duas a três vezes superior" ao anterior. E criticava ainda algumas escolhas de luxo, como madeiras nobres, pedras naturais nas casas de banho ou o "uso massivo de estores eléctricos". Não foi o caso da Fernão do Pó, diz o director: "Se calhar alguns materiais poderiam ser mais resistentes e de maior qualidade, porque têm utilização intensa e por miúdos." Um exemplo? Os puxadores, que se estragam com frequência.



Com o amadurecimento do programa Parque Escolar e as suspensões das obras, as escolas das fases seguintes tiveram de fazer escolhas. Em Amarante, abdicou-se da bancada retráctil. Com receitas próprias, a escola comprou cadeiras e um palco onde já actuou a Orquestra do Norte.



No Liceu Camões, o resultado final também tem de responder a um corte no orçamento (o actual é de cerca de 12,5 milhões; contra os 19 milhões iniciais): não se melhorará, por exemplo, a cave, e não se concretizará o espaço museológico. E o novo piso no bloco de Física e Química não será construído.



"Este não é o projecto do arquitecto, não é o da escola, o da Parque Escolar. É o projecto possível no tempo possível. O que eu sinto é que temos mais uma oportunidade e, se calhar, é a última", diz o director da secundária lisboeta, onde estudam 1.200 alunos em regime diurno e outros 600 no nocturno. "De um momento para o outro o País muda muito". E João Jaime não quer que as obras voltem a ser suspensas com uma nova crise.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 750, de 13 de Setembro de 2018.