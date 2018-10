O Governo irá investir um milhão de euros em armas eléctricas ao serviço da Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). De acordo com o Jornal de Notícias, o investimento em 417 tasers já custou 640 mil euros e, até 2021, o valor chegará à casa dos milhões.

Para já, apenas as equipas especiais destas forças de segurança têm acesso ao equipamento. "O número de armas eléctricas adquiridas é muito reduzido e não há nenhum militar colocado nos postos a usá-las" indica César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da GNR.

Segundo o jornal, o Ministério da Administração Interna terá adquirido, nos anos de 2017 e 2018, mais de 400 armas eléctricas. "Está previsto um investimento contínuo neste tipo de armas até 2021, no âmbito da Lei da Programação de Infra-estruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, com um valor aproximado de um milhão de euros", indica o MAI, referindo que tais equipamentos servem para "apoiar as funções das forças e serviços de segurança na prossecução da sua missão".