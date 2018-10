O questionário

"Sinto-me atraído por homens, mulheres ou ambos?"; "Sexo/identidade de género: Homem, Mulher ou Outro?"; "Namoras actualmente?" Estas são algumas das perguntas colocadas por uma escola no Porto aos seus alunos do 5.º ano, através de um "ficha sócio-demográfica".Fonte oficial do Ministério Educação esclareceu que foram pedidos esclarecimentos à escola básica (EB) Francisco Torrinha, que terá levado a cabo o inquérito aos seus alunos do 5.º ano, distribuída no âmbito da disciplina "Cidadania". "O ME não conhecia o inquérito em questão. Sabe-se, para já, que é um caso isolado. O ME está a apurar informação junto do estabelecimento escolar em causa", lê-se na resposta da tutela.tentou, sem sucesso, obter uma reacção da coordenação da Escola Francisco Torrinha e da sede do agrupamento, a Escola Garcia de Orta. Contudo, a Associação de Pais, em declarações à agência Lusa, indicou a intenção de realizar uma reunião com a coordenação da escola para clarificar o caso, não pretendendo, antes disso, fazer declarações sobre o assunto.Os responsáveis pelos alunos terão sido "avisados da existência" da "Cidadania", disciplina onde se iria abordar "temas como as relações interpessoais e violência no namoro". Um dos encarregados de educação revelou à Lusa que os pais receberam um papel em casa para autorizar a participação dos seus filhos nesta disciplina, mas não esperavam que fossem colocadas questões como estas.